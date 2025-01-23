Из-за нового пожара под Лос-Анджелесом власти объявили массовую эвакуацию

Издание Phys.org сообщает, что огонь быстро распространяется на склонах холмов в районе озера Кастаик, охватив уже более 9400 акров, или 3800 гектаров «в течение нескольких часов». Сильные сухие ветры Санта-Ана стали причиной быстрого распространения пожара, который сопровождался большим количеством дыма и угольных остатков.

В связи с этим 31 000 человек получили приказ эвакуироваться из района озера, который расположен в 56 км на север от Лос-Анджелеса. Пожар назвали Хьюз, бедствие случилось в момент, когда регион всё ещё оправляется от двух предыдущих масштабных пожаров, которые принесли с собой разрушения на миллиарды долларов и унесли жизни людей.

При этом президент Дональд Трамп продолжает критиковать Калифорнию, обвиняя власти штата в неправильном расходовании воды и угрожая приостановить федеральное финансирование.