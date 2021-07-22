Из-за обновления Chrome OS стало невозможно пользоваться устройствами

Так, согласно опубликованным данным, после загрузки версии Chrome OS 91.0.4472.165 у пользоватеелй пропала возможность заходить в свои профили. После того, как весть о критическом баге в новой прошивке дошла и до представителей Google, они признали, что проблема имеет место быть, после чего удалили файлы обновления с серверов. На данный момент в компании сосредоточены на реализации новой сборки, которая смогла бы устранить появившийся баг.

В то же время, столкнувшимся с данной проблемой пользователям не рассказали, как вернуть утерянный доступ. В сети сообщили о двух возможных вариантах решения проблемы. Один из них предполагает потерю всех сохраненных данных — речь о переустановке операционной системы. Для второго же требуется вернуться к предыдущей версии Chrome OS, что сделать, к сожалению, получится не у каждого пользователя.