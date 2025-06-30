Из-за ошибки почти 700 принтеров Brother оказались уязвимы для взлома

Исследователь безопасности Rapid7, на которого ссылается портал Bleeping Computer, обнаружил восемь уязвимостей в 689 моделях принтеров Brother, включая сканеры и принтеры этикеток. Кроме того, 46 моделей Fujifilm, 6 моделей Konica Minolta, 5 моделей Ricoh и 2 модели Toshiba также были затронуты из-за компонентов Brother.

Уязвимости варьируются от умеренных до критических. Самая опасная уязвимость позволяет злоумышленникам определить пароль администратора принтера по умолчанию.

Brother предоставила обновления прошивки для 7 из 8 уязвимостей, но критическую уязвимость нельзя устранить с помощью обновления. Компания планирует решить проблему в будущих моделях, изменив процесс производства.

Чтобы избежать взлома, пользователи должны вручную изменить пароль администратора на своих принтерах и защитить устройства с помощью брандмауэра или отдельной сети.