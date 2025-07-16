Из-за ошибки в открытом доступе оказался ключ от нейросети Маска Grok

Якобы из-за непреднамеренных действий чиновника Марко Элеза, имевшего доступ к конфиденциальной информации американцев, этот ключ был опубликован.

Об этом инциденте сообщил независимый журналист и исследователь информационной безопасности Брайан Кребс. По его данным, Элез, который в последние месяцы работал с чувствительными системами Минфина США, Администрации социального обеспечения и Министерства внутренней безопасности, разместил на своём публичном профиле GitHub фрагмент кода, содержащий приватный ключ. Причём ключ предоставлял полный доступ к десяткам ИИ-моделей, разработанных стартапом xAI.

Утечку обнаружил основатель консалтинговой фирмы Seralys Филипп Катурельи, который и сообщил об этом Элезу. Хотя сотрудник оперативно удалил код со своей страницы, сам API-ключ не был немедленно отозван, что позволяло злоумышленникам продолжать использовать его.