Из-за ошибки в системе ГИБДД временно перестала выдавать права

Представители Госавтоинспеции успокоили граждан, объяснив, что услуги не оказываются временно. Произошедший сбой — единичный случай, который будет устранён в ближайшее время.

«Сегодня в связи с техническим сбоем в работе информационных ресурсов МВД России отмечались неполадки в функционировании Федеральной информационной системы Госавтоинспекции. Региональные подразделения Госавтоинспекции были вынуждены приостановить оказание государственных услуг гражданам, связанных с регистрацией автомототранспортных средств, выдачей водительских удостоверений, а также ограничить доступ к информации о наложенных административных штрафах за нарушения ПДД», — сказано в сообщении ведомства.