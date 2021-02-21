Из-за пандемии COVID-19 может уменьшиться количество низкооплачиваемых работ

Аналитики отметили, что до пандемии COVID-19 все работники с низкой зарплатой, которые лишились работы, имели возможность перейти на другую работу с небольшим заработком. Сейчас же, по их мнению, ситуация поменяется.

Так, по прогнозам экспертов, порядка половины работников таких сфер, как общепит, продажи, а также сферы обслуживания начнут предпринимать меры для поиска работы с более высокой зарплатой и необходимостью овладеть новыми навыками. Должности с высокой оплатой также возникнут в здравоохранении, науке и в сфере технологий. Специалисты прогнозируют, что к 2030 году порядка 100 млн человек столкнутся с поиском новой работы.