Из-за пандемии COVID-19 производство смартфонов Apple и Samsung сильно пострадало

Так, согласно опубликованным данным​​, во втором квартале 2021 года было произведено порядка 307 млн смартфонов — на 11% меньше показателя за первый квартал. Выяснилось, что больше пострадали в этой связи компании Samsung и Apple. Так, у первой производство устройств упало на 23,5 % по сравнению с первым кварталом. Объясняется это ростом заболеваемости в Индии и Вьетнаме, которые привели к тому, что компания сократила или, в каких то случаях, и вовсе прекратила производство на местных заводах.

Apple, в свою очередь, с апреля по июнь произвела порядка 42 млн iPhone — это на 22% меньше, чем в предыдущем квартале.