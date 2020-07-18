Из-за пандемии пользователи начали делиться видами из окон

Так называемый “карантинный проект” был создан жителями Сингапура Сонали Ранджит и Вайшнав Баласубраманиам. Примечательно, что изначально создатели планировали публиковать видео своих знакомых, однако впоследствии проект начал развиваться. Так, одна из создательниц поделилась, что не знает, сколько же всего на данный момент у проекта участников, отметив при этом, что получено было более 100 заявок.

Для того, чтобы посмотреть вид из окна случайной страны, необходимо лишь перейти на сайт и нажать на кнопку со стрелкой, далее же между видами можно переключаться. Кроме того, можно также загрузить и свое окно. Для этого же, в свою очередь, необходимо снять видео продолжительностью не более 10 минут, а при отправке указать имя и геолокацию.