Из-за пандемии в США упала существенно упала продолжительность жизни

Сообщается, что еще с 2010 по 2018 год различия в средней продолжительности жизни между Штатами и 16 развитыми странами выросли с 1,88 года до 3,05 года. А уже к концу прошлого года этот показатель упал на 1,87 года. По данным исследователей, это в 8,5 раза выше, чем средний спад, фиксируемый в других странах.

Доктор медицины и ведущий автор исследования Стивен Вульф очень обеспокоен данными результатами, отметив, что сокращение на 1,87 года — слишком большое.

“Ничего подобного мы не видели со времен Второй мировой войны. 1943 год был последним, когда в США наблюдалось столь значительное снижение продолжительности жизни”, — поделился ученый.