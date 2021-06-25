Из-за пандемии в США упала существенно упала продолжительность жизни

Наука и технологии
Сегодня в 11:28
Из-за пандемии в США упала существенно упала продолжительность жизниВ последний раз этот показатель так падал во времена Второй мировой
Американские ученые изучили, как пандемия сказала на продолжительности жизни в Соединенных Штатах. Как выяснилось, этот показатель упал с 2018 по 2020 года на 1,87 года, что в последний раз случалось в стране во времена Второй мировой.
Сообщается, что еще с 2010 по 2018 год различия в средней продолжительности жизни между Штатами и 16 развитыми странами выросли с 1,88 года до 3,05 года. А уже к концу прошлого года этот показатель упал на 1,87 года. По данным исследователей, это в 8,5 раза выше, чем средний спад, фиксируемый в других странах.
Доктор медицины и ведущий автор исследования Стивен Вульф очень обеспокоен данными результатами, отметив, что сокращение на 1,87 года — слишком большое.
“Ничего подобного мы не видели со времен Второй мировой войны. 1943 год был последним, когда в США наблюдалось столь значительное снижение продолжительности жизни”, — поделился ученый.