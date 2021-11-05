Из-за повышения температуры океана Большой Барьерный риф почти полностью потерял свой цвет

Главная причина обесцвечивания рифа — всплески температуры, наблюдаемые с 1998 года, который стал самым жарким за всю историю наблюдений за рифом. Но это было на тот момент, сейчас температура повышается и риф каждый раз — в 2016, 2017 и 2020 годах — теряет свой цвет. В этом году риф потерял цвет на 98%, чего ещё не наблюдалось.

Учёные говорят о своеобразной цепной реакции: из-за резкого повышения температуры кораллы теряют живущие в их тканях водоросли и, как следствие, свою расцветку.

Специалисты также отмечают, что не наблюдается быстрого восстановления этой экосистемы, в том числе из-за вспышек морских звёзд тернового венца, поедающих кораллы, и циклонов. Оба фактора, по словам специалистов, становятся всё более разрушительными из-за изменения климата.