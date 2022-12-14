Из-за санкций США в России перестанет работать часть роутеров

Сообщается, что уже с 21 декабря 2022 года сетевые устройства Meraki, в том числе роутеры и облачные точки доступа, деактивируются на территории России. При этом отключаться оборудования будет на основе информации о геолокации.

Пользователи Хабра, ресурса, ориентированного преимущественно на программистов, заявили, что им не удалось обойти ограничения. Связывают они это с тем, что Meraki блокируют свои устройства по нескольким параметрам, в том числе и основываясь на истории подключения по IP-адресам.

Отметим, что в компании обещали сделать свои девайсы неработоспособными на серверном уровне, а также перестать выпускать для них обновления прошивки.