Наука и технологии
10:49, 14 декабря 2022
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Из-за санкций США в России перестанет работать часть роутеров

Решить проблему не смогли даже программисты

Некоторое время назад Cisco объявила об уходе с российского рынка. Теперь же стало известно, что бренд Meraki, принадлежащий компании, заблокирует свои роутеры у российских пользователей.

Из-за санкций США в России перестанет работать часть роутеров

Фото: eWeek

Сообщается, что уже с 21 декабря 2022 года сетевые устройства Meraki, в том числе роутеры и облачные точки доступа, деактивируются на территории России. При этом отключаться оборудования будет на основе информации о геолокации.

Пользователи Хабра, ресурса, ориентированного преимущественно на программистов, заявили, что им не удалось обойти ограничения. Связывают они это с тем, что Meraki блокируют свои устройства по нескольким параметрам, в том числе и основываясь на истории подключения по IP-адресам.

Отметим, что в компании обещали сделать свои девайсы неработоспособными на серверном уровне, а также перестать выпускать для них обновления прошивки.

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