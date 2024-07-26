Из-за сбоя CrowdStrike убыток мировых технолидеров составил $5 млрд

Всего по подсчётам Parametrix сумма убытков составила $5,4 млрд, но страховка сможет покрыть не более 10-20%. Причём мировые убытки из-за сбоя Windows составили порядка $15 млрд. Как отмечается, в список компаний, которые пострадали от сбоя, не вошла Microsoft.

По словам Хацора, текущий сбой Windows по вине CrowdStrike, скорее всего, станет «крупнейшим событием, которое мы когда-либо видели в сфере киберстрахования».