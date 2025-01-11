Из-за сбоя все жители Лос-Анджелеса получили оповещения о необходимости эвакуации

Опубликовано 11 января 2025, 18:001 мин.
Из-за сбоя все жители Лос-Анджелеса получили оповещения о необходимости эвакуацииДаже те, кто далеко от эпицентра пожаров
В четверг, 9 января, всем жителям городского округа Лос-Анджелес, число которых составляет 9 млн человек, на смартфоны было отправлено ошибочное предупреждение о необходимости эвакуации. Это коснулось всех, а не только района Голливудских холмов, где происходят наиболее сильные пожары.
© ABCNews / Jon Miller
Официальный аккаунт округа в соцсети Х сообщил, что приказ об эвакуации был предназначен только для жителей Калабасаса и Агура-Хиллз, но ошибочно отправлен по всему округу. Многие жители, находящиеся далеко от пожаров, также получили предупреждающие push-уведомления и начали задавать вопросы, о том, как поступить.
Это уведомление даже прервало прямую трансляцию на канале Fox LA. Руководитель округа сообщила, что ошибочное предупреждение было выпущено из-за технической ошибки, и в ближайшее время будет исправлено.