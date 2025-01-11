Из-за сбоя все жители Лос-Анджелеса получили оповещения о необходимости эвакуации

Официальный аккаунт округа в соцсети Х сообщил, что приказ об эвакуации был предназначен только для жителей Калабасаса и Агура-Хиллз, но ошибочно отправлен по всему округу. Многие жители, находящиеся далеко от пожаров, также получили предупреждающие push-уведомления и начали задавать вопросы, о том, как поступить.

Это уведомление даже прервало прямую трансляцию на канале Fox LA. Руководитель округа сообщила, что ошибочное предупреждение было выпущено из-за технической ошибки, и в ближайшее время будет исправлено.