Из-за стресса мозг перестает сопротивляться деменции

Однако высокий уровень стресса может ослабить этот резерв, снижая склонность к физической активности и социализации, которые защищают от деменции.

Недавнее исследование ученых из Швеции показало, что при высоком стрессе когнитивный резерв теряет свою эффективность.

Участники тестирования заполнили анкеты для оценки субъективного стресса и сдали образцы слюны для измерения уровня кортизола, который варьируется в течение дня.

Научная работа показала, что высокий когнитивный резерв улучшает когнитивные способности, но физиологический стресс в виде повышенного уровня кортизола ослабляет эту связь.

Субъективный стресс не оказывает такого влияния. У людей с высоким утренним кортизолом наблюдалась связь между высоким когнитивным резервом и увеличенным уровнем тау-белка, что ухудшает функции мозговых клеток.