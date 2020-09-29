Из-за таяния снега в Антарктиде ученые обнаружили мумии пингвинов

Решение поехать в Антарктиду было основано в том числе и на увиденных спутниковых снимках последних лет. Ученые смогли по ним понять, что снежный покров все меньше покрывает мыс Иризар в море Росса. Кроме того, за последние 30 лет в этом месте выросла температура моря. Таким образом исследователи пришли к выводу, что в Иризаре можно обнаружить нечто уникальное.

В результате работы ученые нашли древнее кладбище пингвинов Адели. Согласно данным, полученным в ходе радиоизотопного анализа, кости птиц в этом месте находились приблизительно пять тысяч лет. Однако помимо останков пингвинов исследователи обнаружили и их мумии. Отмечается, что в основном они нашли мумии птенцов - взрослые пингвины погибают реже. Причем, что интересно, на тех тушках, возраст которых не старше 800 лет, сохранились перья. Исходное фото останков пингвинов доступно здесь.