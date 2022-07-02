Из-за «тяжёлых времён» Facebook* приостановит найм сотрудников

Ситуация связана с тяжёлой экономической ситуацией, макроэкономическим давлением и политикой Apple в отношении сбора пользовательских данных. По словам Кокса, по доходам Meta больнее всего ударили новые правила отслеживания пользовательских данных, введённых Apple.

Вместо найма сотрудников и привычной модели работы компания сосредоточится на развитии метавселенной и нескольких ключевых продуктах: инвестиций в искусственный интеллект, монетизации коротких видео Reels, развитии Business Messaging — сервиса управления сообщениями для бизнеса.

* организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России