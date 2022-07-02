Из-за «тяжёлых времён» Facebook* приостановит найм сотрудников

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Из-за «тяжёлых времён» Facebook* приостановит найм сотрудниковГлавная причина — политика сбора данных Apple
Директор по продуктам Meta* Крис Кокс предупредил, что во второй половине 2022 года для компании настанут «тяжёлые времена», поэтому не стоит ожидать новых бюджетов и притока сотрудников. В связи с этим компания приостановит найм.
Ситуация связана с тяжёлой экономической ситуацией, макроэкономическим давлением и политикой Apple в отношении сбора пользовательских данных. По словам Кокса, по доходам Meta больнее всего ударили новые правила отслеживания пользовательских данных, введённых Apple.
Вместо найма сотрудников и привычной модели работы компания сосредоточится на развитии метавселенной и нескольких ключевых продуктах: инвестиций в искусственный интеллект, монетизации коротких видео Reels, развитии Business Messaging — сервиса управления сообщениями для бизнеса.
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