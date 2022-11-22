Из-за убытков Amazon уволит разработчиков голосового ассистента Alexa

По этой причине в Amazon начались увольнения: известно, что компания уволит 10 тысяч сотрудников. Немалая часть сокращений придётся на подразделение, разрабатывающее аппаратное обеспечение для колонок с голосовым ассистентом Alexa.

В своё время этим сотрудникам была дана свобода действий для выведения на рынок «совершенного» продукта, но всё закончилось весьма банально: спроса на колонки не оказалось, к тому же и руководство Amazon потеряло к голосовому помощнику всякий интерес.