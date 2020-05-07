Из-за утечки газа на заводе LG погибло около 10 человек, двое из них дети

Помимо этого сотни людей были доставлены в больницу, некоторые из них также находятся в тяжелом состоянии. При этом власти высказали опасение в связи с тем, что число погибших в итоге может сильно увеличиться, а многие люди могут и вовсе оказаться без сознания в своих собственных домах.

По имеющимся данным, которыми поделился местный чиновник, рано утром в четверг, когда подавляющее большинство населения спало, на заводе LG Polymers произошла утечка стирола. Причем масштабы бедствия поражают: в общей сложности утечка произошла из двух 5000-тонных баков, которые оставались без присмотра из-за строгого карантина в связи с коронавирусом с конца марта.