Из-за видеоигр молодёжь стала реже заниматься случайным сексом

В рамках исследования специалисты проанализировали данные о молодых людях в возрасте от 18 до 23 лет. Было установлено, что молодые люди стали реже практиковать случайный секс, что обусловлено снижением употребления спиртных напитков и увлечением видеоиграми. Кроме того, также на это повлиял и рост количества молодых людей, проживающих с родителями.

Среди девушек основной причиной снижения интереса к случайному сексу стало снижение частоты употребления алкогольных напитков. Парни же перестали его практиковать не только из-за снижения частоты употребления спиртного, но и ввиду увлечения видеоиграми. На этом также сказался рост количества мужчин, проживающих с родителями.