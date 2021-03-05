Наука и технологии
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Из-за видеоигр молодёжь стала реже заниматься случайным сексом
А также из-за снижения интереса к алкоголю
Ученые университета Олбани провели исследования, выяснив, почему молодежь стала реже заниматься случайным сексом. На это есть несколько причин, одной из которых стали видеоигры.
В рамках исследования специалисты проанализировали данные о молодых людях в возрасте от 18 до 23 лет. Было установлено, что молодые люди стали реже практиковать случайный секс, что обусловлено снижением употребления спиртных напитков и увлечением видеоиграми. Кроме того, также на это повлиял и рост количества молодых людей, проживающих с родителями.
Среди девушек основной причиной снижения интереса к случайному сексу стало снижение частоты употребления алкогольных напитков. Парни же перестали его практиковать не только из-за снижения частоты употребления спиртного, но и ввиду увлечения видеоиграми. На этом также сказался рост количества мужчин, проживающих с родителями.