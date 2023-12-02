Из-за взломов только в ноябре держатели криптовалют потеряли $343 млн

В течение года было зафиксировано 296 случаев кибератак и мошенничества, закончившихся взломом. С начала 2023 года держатели криптоактивов суммарно потеряли $1,75 млрд, на ноябрь пришлось более $343 млн. Это в 15,4 раза больше, чем в октябре.

Самым прицельным и уязвимым сектором для хакерских «набегов» стал CeFi (цетрализованные финансы), сильнее других были атакованы централизованные платформы Poloniex, HTX и Kronos Research.

Причём на кибератаки в течение ноября пришлось $335,5 млн потерь, или 97,8% от общей суммы, на мошенничество около $7,5 млн — 2,2%.