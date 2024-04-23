Избыток солнечной энергии создал проблемы для Калифорнии

В ответ на это Калифорния уменьшила поощрения для установки крышных солнечных панелей и замедлила темпы установки панелей. Это может замедлить развитие солнечной энергии в штате, который стремится перейти на возобновляемые источники энергии.

Изменения в законодательстве вызвали огромный протест со стороны жителей и компаний, занимающихся солнечной энергией, которые утверждают, что их бизнесы испытывают затруднения.

Чтобы справиться с избытком солнечной энергии, Калифорния планирует установить дополнительное хранение и батареи, а также расширить системы передачи электроэнергии. Некоторая из потерянной энергии происходит из регионов, где просто не хватает линий передачи электроэнергии для переноса внезапного всплеска солнечной энергии.