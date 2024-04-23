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Наука и технологии
Опубликовано 23 апреля 2024, 17:15
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Избыток солнечной энергии создал проблемы для Калифорнии

Из-за чего она замедлила темпы установки панелей
В солнечной Калифорнии солнечные панели стали обычным явлением. Однако изобилие солнечной энергии приводит к странным последствиям: в солнечные весенние дни, когда спрос на электричество снижается, цены на электроэнергию становятся отрицательными, а гигаватты солнечной энергии просто выбрасываются.
Избыток солнечной энергии создал проблемы для Калифорнии

© Ferra.ru

В ответ на это Калифорния уменьшила поощрения для установки крышных солнечных панелей и замедлила темпы установки панелей. Это может замедлить развитие солнечной энергии в штате, который стремится перейти на возобновляемые источники энергии.

Изменения в законодательстве вызвали огромный протест со стороны жителей и компаний, занимающихся солнечной энергией, которые утверждают, что их бизнесы испытывают затруднения.

Чтобы справиться с избытком солнечной энергии, Калифорния планирует установить дополнительное хранение и батареи, а также расширить системы передачи электроэнергии. Некоторая из потерянной энергии происходит из регионов, где просто не хватает линий передачи электроэнергии для переноса внезапного всплеска солнечной энергии.

Источник:Slashdot Media
Автор:Булат Кармак
Теги:
#Энергия
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#природа
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#экология
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#Калифорния