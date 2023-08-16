Издатель GTA запустил первую криптоигру с доступом по токенам

16:41, 16 августа 2023
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Издатель GTA запустил первую криптоигру с доступом по токенамУ игроков должны быть токены Ethereum
Издатель легендарной уже игры Grand Theft Auto (GTA,) компания Take-Two Interactive Software, объявила о запуске первой криптоигры Sugartown в формате Web3.
Реализацией займётся «дочка» Take-Two студия Zynga. Для доступа к игре будет необходимо наличие у игрока токенов на основе блокчейна Ethereum ERC-721, которые получили название Oras. Издатель сообщил о предстоящем выпуске 10 тысяч токенов к концу 2023 года.
Токены позволят игрокам получать внутриигровую валюту, различные награды и «энергию».