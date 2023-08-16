Издатель GTA запустил первую криптоигру с доступом по токенам

Реализацией займётся «дочка» Take-Two студия Zynga. Для доступа к игре будет необходимо наличие у игрока токенов на основе блокчейна Ethereum ERC-721, которые получили название Oras. Издатель сообщил о предстоящем выпуске 10 тысяч токенов к концу 2023 года.

Токены позволят игрокам получать внутриигровую валюту, различные награды и «энергию».