Издевательский минимализм: Apple перестанет класть шнур зарядки в коробку с наушниками AirPods 4

Этот шаг повторяет политику компании, начатую с iPhone 12, когда она убрала зарядное устройство из комплекта смартфонов, мотивируя его заботой о природе. Однако на этот раз Apple не дала официальных объяснений по поводу отсутствия кабеля в коробке с AirPods 4.

Новость стала неприятным сюрпризом для многих пользователей, ведь цена на новые наушники довольно высока: базовая версия стоит $129, а версия с активным шумоподавлением обойдется в $179.

Тем не менее, пользователи, которым потребуется кабель, могут приобрести его отдельно за $19 или использовать уже имеющиеся в доме аксессуары с разъемом USB-C.

Apple уже второй раз пытается «реформировать» рынок, предлагая покупателям доплачивать за базовые аксессуары, которые ранее шли в комплекте.