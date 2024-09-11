Наука и технологии
Опубликовано 11 сентября 2024, 08:53
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Издевательский минимализм: Apple перестанет класть шнур зарядки в коробку с наушниками AirPods 4

Фу такими быть
Apple представила новые наушники AirPods 4, которые теперь поставляются без кабеля для зарядки в комплекте.
Издевательский минимализм: Apple перестанет класть шнур зарядки в коробку с наушниками AirPods 4
© CNews

Этот шаг повторяет политику компании, начатую с iPhone 12, когда она убрала зарядное устройство из комплекта смартфонов, мотивируя его заботой о природе. Однако на этот раз Apple не дала официальных объяснений по поводу отсутствия кабеля в коробке с AirPods 4.

Новость стала неприятным сюрпризом для многих пользователей, ведь цена на новые наушники довольно высока: базовая версия стоит $129, а версия с активным шумоподавлением обойдется в $179.

Тем не менее, пользователи, которым потребуется кабель, могут приобрести его отдельно за $19 или использовать уже имеющиеся в доме аксессуары с разъемом USB-C.

Apple уже второй раз пытается «реформировать» рынок, предлагая покупателям доплачивать за базовые аксессуары, которые ранее шли в комплекте.

Источник:CNews
Автор:Булат Кармак
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