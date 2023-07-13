Изготовитель оценил шансы российской миссии к Луне на успех

Техническое задание предполагает, что вероятность успеха первой в истории России мисси к спутнику Земли «Луна-25» составит не менее 80%, заявили в пресс-службе изготовившего аппарат Научно-производственного объединения имени С.А. Лавочкина.

Ранее генеральный директор «Роскосмоса» Юрий Борисов заявил, что успешность миссий, аналогичных «Луне-25», в мире составляет 70%.

Все наземные испытания космического аппарата завершены, отметили во входящем в «Роскосмос» изготовителе. Комплекс управления уже готов к началу летных испытаний, заявили там.

Ранее стало известно, что «Луна-25» будет запущена с космодрома «Восточный» 11 августа 2023 года. В рамках миссии к спутнику Земли отправится автоматический зонд зонда для исследований в районе южного полюса. Планируется, что модуль будет посажен недалеко от кратера Богуславского.