Изменение числа авиаперелетов из-за коронавируса показали на видео

В опубликованном ролике представлена визуализация авиаперелетов за 31 марта прошлого года и за 29 марта текущего года. Благодаря видео можно наглядно увидеть, что в связи с коронавирусом нового типа число авиаперелетов существенно уменьшилось. Так, если в прошлом году одновременно могло происходить порядка 2374 рейсов, то на сегодняшний день этот показатель упал до 278. Данный спад обусловлен как закрытием границ в большом количестве стран, так и низкая востребованность перелетов в целом.

Согласно актуальной на сегодняшний день информации число инфицированных людей в мире достигло одного млн человек. В России же, в свою очередь, зарегистрировано порядка 4 149 случаев заражения.