Изменение климата приведёт к усилению погодного хаоса в России

По словам Грибанова, причиной возрастания «экстремальных погодных аномалий» вызвано накоплением парникового эффекта. Как пишет URA.RU, именно данный процесс привёл к потеплению климата, а оно, в свою очередь, повлияло на будущее изменение российской погоды.

Температурные сдвигов, заявляют эксперты, будут проявляться в увеличении их максимальных значений. Разумеется, процесс этот будет проходить медленно, но стабильно.

Напомним, что ранее российский учёный Андрей Киселев охарактеризовал глобальное потепление как главную климатическую угрозу для нашей страны. На территории России, по словам специалиста, оно проходит в 2,5 раза быстрее, чем в среднем по миру.