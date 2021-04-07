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Изменение климата сделало озера смертельно опасными

Смертельно-опасные токсины начали попадать в атмосферу
Издание Science Alert поделилось материалом, в котором сообщается о результатах исследования американских ученых, направленного на изучение сине-зеленых водорослей. Так, исследователи пришли к выводу, что изменение климата сделало озера смертельно опасными.

Выяснилось, что активное цветение сине-зеленых водорослей, которое спровоцировано изменением климата и стоком сельскохозяйственных отходов в водоемы, приводит к попаданию смертельно опасных токсинов в атмосферу. Сообщается, что водоросли выделяют анатоксин-а, который, в свою очередь, и представляет опасность для здоровья человека. В частности, он провоцирует затрудненное дыхание, спазмы мышц, конвульсии, а также чреват летальным исходом ввиду остановки дыхания. Активное размножение цианобактерий происходит в теплой и насыщенной питательными веществами воде.

В рамках исследования ученые пришли к выводу, что в определенных ситуациях анатоксин-а способен проникнуть и в воздух. Так и случилось в 2019 году, когда специалисты зафиксировали его высокую концентрацию – 21 нанограмм на миллилитр – у края пруда Капаум в штате Массачусетс. Ученые предупредили, что вдыхание цианотоксинов или и вовсе прямой контакт с ними является опасным для здоровья.