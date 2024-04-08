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Наука и технологии
Опубликовано 08 апреля 2024, 23:22
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Изменение климата увеличило угрозу потери метеоритов в Антарктиде

Проведено исследование
Используя искусственный интеллект, спутниковые наблюдения и прогнозы климатических моделей, исследователи из Швейцарии и Бельгии рассчитали, что с каждым десятым градусом увеличения глобальной температуры в среднем исчезает около 9 000 метеоритов с поверхности ледяного щита. Эта потеря имеет серьезные последствия, поскольку метеориты представляют собой уникальные образцы космических тел, которые помогают понять происхождение жизни на Земле и формирование Луны.
Изменение климата увеличило угрозу потери метеоритов в Антарктиде

© Ferra.ru

По оценкам ученых, к 2050 году примерно четверть из оцениваемых 300 000—800 000 метеоритов в Антарктиде будет утрачена из-за таяния ледников. К концу века этот показатель может вырасти, приближаясь к потере трех четвертей метеоритов на континенте в условиях высокого потепления.

Метеориты являются обломками из космоса, предоставляющими уникальную информацию о нашей солнечной системе. Антарктида является самым продуктивным местом для нахождения метеоритов, и на сегодняшний день около 60 процентов всех метеоритов, когда-либо найденных на Земле, были собраны с поверхности антарктического ледяного щита.

Поток ледяного щита концентрирует метеориты в так называемых «зонах застревания метеоритов», где их темная корка позволяет легко их обнаруживать. Помимо интенсификации операций по восстановлению, есть потенциал увеличения эффективности миссий по восстановлению метеоритов в краткосрочной перспективе.

В долгосрочной перспективе единственный способ сохранить большинство оставшихся необнаруженных антарктических метеоритов — это быстрое снижение выбросов парниковых газов.