Изменение климата увеличило угрозу потери метеоритов в Антарктиде

По оценкам ученых, к 2050 году примерно четверть из оцениваемых 300 000—800 000 метеоритов в Антарктиде будет утрачена из-за таяния ледников. К концу века этот показатель может вырасти, приближаясь к потере трех четвертей метеоритов на континенте в условиях высокого потепления.

Метеориты являются обломками из космоса, предоставляющими уникальную информацию о нашей солнечной системе. Антарктида является самым продуктивным местом для нахождения метеоритов, и на сегодняшний день около 60 процентов всех метеоритов, когда-либо найденных на Земле, были собраны с поверхности антарктического ледяного щита.

Поток ледяного щита концентрирует метеориты в так называемых «зонах застревания метеоритов», где их темная корка позволяет легко их обнаруживать. Помимо интенсификации операций по восстановлению, есть потенциал увеличения эффективности миссий по восстановлению метеоритов в краткосрочной перспективе.

В долгосрочной перспективе единственный способ сохранить большинство оставшихся необнаруженных антарктических метеоритов — это быстрое снижение выбросов парниковых газов.