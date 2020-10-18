Изменение слуха назвали новым симптомом коронавируса

Об этом стало известно из публикации издания Express, ссылающегося на данные ученых из Университетского колледжа Лондона и Королевского национального комитета. Так, специалисты обнаружили, что некоторые зараженные коронавирусом пациенты ранее обращались с такими проблемами, как звон или шум в ушах, не спровоцированного внешним стимулом. Речь о тиннитусе.

Известны и случаи, когда у людей с тяжелым течением коронавируса этот симптом провоцировал полную потерю слуха. Ученые порекомендовали врачам обращать внимание на любые изменения слуха пациентов, предпринимая заблаговременные меры для терапии при диагностике коронавируса.