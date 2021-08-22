Наука и технологии
Сегодня в 14:45

Измеряющие процент жира часы Samsung Galaxy Watch 4 получили первое обновление ещё до релиза

Оно повышает общую производительность часов
В этом месяце южнокорейская компания Samsung анонсировала измеряющие процент жира в теле часы Samsung Galaxy Watch 4. Несмотря на то, что поставки еще не начались, они уже получили первое обновление.
Измеряющие процент жира часы Samsung Galaxy Watch 4 получили первое обновление ещё до релиза

Сообщается, что версия прошивки R8xxXXU1BUH5 весит порядка 290,52 МБ. Необходимо обновление для повышения стабильности часов, в частности, с его помощью исправляются ошибки и улучшаются текущие функции. Помимо прочего оно повышает общую производительность.

Напомним, что Samsung Galaxy Watch 4 получили 1,19-дюймовый AMOLED-дисплей, 5-нанометровый процессор Exynos W920, 5 ГБ оперативной памяти и 16 ГБ встроенной памяти. Время автономной работы достигает 40 часов. Часы могут анализировать уровень кислорода в крови, пульс, процент жира в крови, делать электрокардиограмму и не только.