Измеряющие процент жира часы Samsung Galaxy Watch 4 получили первое обновление ещё до релиза

Сообщается, что версия прошивки R8xxXXU1BUH5 весит порядка 290,52 МБ. Необходимо обновление для повышения стабильности часов, в частности, с его помощью исправляются ошибки и улучшаются текущие функции. Помимо прочего оно повышает общую производительность.

Напомним, что Samsung Galaxy Watch 4 получили 1,19-дюймовый AMOLED-дисплей, 5-нанометровый процессор Exynos W920, 5 ГБ оперативной памяти и 16 ГБ встроенной памяти. Время автономной работы достигает 40 часов. Часы могут анализировать уровень кислорода в крови, пульс, процент жира в крови, делать электрокардиограмму и не только.