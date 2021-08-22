Измеряющие процент жира часы Samsung Galaxy Watch 4 получили первое обновление ещё до релиза

Наука и технологии
Сегодня в 14:45
Измеряющие процент жира часы Samsung Galaxy Watch 4 получили первое обновление ещё до релизаОно повышает общую производительность часов
В этом месяце южнокорейская компания Samsung анонсировала измеряющие процент жира в теле часы Samsung Galaxy Watch 4. Несмотря на то, что поставки еще не начались, они уже получили первое обновление.
Сообщается, что версия прошивки R8xxXXU1BUH5 весит порядка 290,52 МБ. Необходимо обновление для повышения стабильности часов, в частности, с его помощью исправляются ошибки и улучшаются текущие функции. Помимо прочего оно повышает общую производительность.
Напомним, что Samsung Galaxy Watch 4 получили 1,19-дюймовый AMOLED-дисплей, 5-нанометровый процессор Exynos W920, 5 ГБ оперативной памяти и 16 ГБ встроенной памяти. Время автономной работы достигает 40 часов. Часы могут анализировать уровень кислорода в крови, пульс, процент жира в крови, делать электрокардиограмму и не только.