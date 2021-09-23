Изнасилованные женщины имеют повышенные риски развития старческого слабоумия и инсульта

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Изнасилованные женщины имеют повышенные риски развития старческого слабоумия и инсультаЭто выяснилось в ходе нового исследования
Исследование ученых Питтсбургского университета установило, что женщины, подвергшиеся сексуальному насилию, имеют повышенные риски развития повреждения мозга, которое чревато инсультом и старческим слабоумием.
В рамках научной работы ученые изучали признаки гиперинтенсивности белого вещества в сканах мозга 145 женщин среднего возраста. Отмечается, что 68% участниц столкнулись с травмами, а для 23% травмой стало сексуальное насилие. Ученые рассказали, что гиперинтенсиентность белого вещества можно разглядеть в виде небольших пятен на МРТ. Они, в свою очередь, свидетельствуют о нарушении кровотока в виду повреждений мозга.
Используя визуализацию мозга, мы обнаружили, что женщины с историей сексуального насилия имеют большую гиперинтенсивность белого вещества в мозге, что является показателем болезни малых сосудов, которая была связана с инсультом, слабоумием, снижением когнитивных способностей и смертностью.
Ребекка Терстон
Профессор и директор Лаборатории женского биоповеденческого здоровья в Высшей школе общественного здравоохранения Питтсбургского университета.