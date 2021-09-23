Изнасилованные женщины имеют повышенные риски развития старческого слабоумия и инсульта

В рамках научной работы ученые изучали признаки гиперинтенсивности белого вещества в сканах мозга 145 женщин среднего возраста. Отмечается, что 68% участниц столкнулись с травмами, а для 23% травмой стало сексуальное насилие. Ученые рассказали, что гиперинтенсиентность белого вещества можно разглядеть в виде небольших пятен на МРТ. Они, в свою очередь, свидетельствуют о нарушении кровотока в виду повреждений мозга.