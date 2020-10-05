Изображение первой зубной щетки Realme опубликовано накануне анонса

Судя по постеру, называться устройство будет Realme N1 Sonic Electric Toothbrush. В основу девайса ляжет технологии “звуковой” чистки зубов, при этом на выбор будет представлено сразу две цветовых вариации гаджета: синий и белый. Учитывая, что Realme всячески пытается потеснить Xiaomi в различных сегментах, можно ожидать, что Realme N1 Sonic Electric Toothbrush будет работать в связке с приложением для iOS и Android, а также иметь наиболее долгую автономность из доступных.