Наука и технологии
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Изображение первой зубной щетки Realme опубликовано накануне анонса
Выглядит неплохо, осталось дождаться информации о цене
7 октября 2020 года состоится свежая презентация, на которой Realme представит множество новинок. Но, накануне анонса, в сети появилась крайне интересная утечка - изображение “умной” зубной щетки компании.
Судя по постеру, называться устройство будет Realme N1 Sonic Electric Toothbrush. В основу девайса ляжет технологии “звуковой” чистки зубов, при этом на выбор будет представлено сразу две цветовых вариации гаджета: синий и белый. Учитывая, что Realme всячески пытается потеснить Xiaomi в различных сегментах, можно ожидать, что Realme N1 Sonic Electric Toothbrush будет работать в связке с приложением для iOS и Android, а также иметь наиболее долгую автономность из доступных.
Напомним, что вместе с анонсом зубной щетки, от Realme послезавтра ждут демонстрации первого в мире телевизора с SLED-дисплеем и 100-ваттный саундбар компании.