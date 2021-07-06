Изображения новой операционной системы для часов от Google появились в сети

Наука и технологии
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Изображения новой операционной системы для часов от Google появились в сетиВыглядит заметно свежее, чем раньше
В мае, в рамках Google I/O 2021, поисковый гигант представил переосмысленную вместе с Samsung операционную систему для «умных» часов — Wear OS 3.0. Правда, тогда нам больше рассказали, чем показали.
Теперь же интернет общественность решила исправить эту досадную ошибку. Так, пользователь Reddit опубликовал на площадке скриншоты новейшей системы для носимой электроники.
По его словам, новинку он протестировал на смарт-часах Suunto 7. Самыми заметными нововведениям он назвал изменение форм кнопок, а также размера системного шрифта. Переделали в Google и иконки в магазине Google Play.
Стоит отметить, что новый внешний вид системы сделал её более информативной — теперь на экране размещается больше элементов.