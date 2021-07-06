Изображения новой операционной системы для часов от Google появились в сети

По его словам, новинку он протестировал на смарт-часах Suunto 7. Самыми заметными нововведениям он назвал изменение форм кнопок, а также размера системного шрифта. Переделали в Google и иконки в магазине Google Play.

Стоит отметить, что новый внешний вид системы сделал её более информативной — теперь на экране размещается больше элементов.