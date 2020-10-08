Наука и технологии
Сегодня 09:03
Изобретателей российской вакцины от COVID-19 предложили выдвинуть на Нобелевскую премию
Речь идет о создателях препарата “Спутник V”
Заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль предложил выдвинуть изобретателей российской вакцины от COVID-19 на Нобелевскую премию.
Парламентарий заявил, что достижение отечественных специалистов из центра имени Гамалеи обязано быть оценено по достоинству, сообщает РИА Новости. Также Огуль отметил, что открытие российских ученых сможет послужить на благо всего человечества, обеспечив к тому же прорыв в медицине.
Изобретение вакцины от новой коронавирусной инфекции, которой на сегодняшний день заражено почти 36 миллион человек в мире и более миллиона погибло, - это настоящий прорыв в области науки и медицины. И конечно, я очень рад, что этот прорыв обеспечили наши российские ученые. Думаю, что их труд должен быть отмечен всем мировым сообществом.