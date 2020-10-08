Изобретателей российской вакцины от COVID-19 предложили выдвинуть на Нобелевскую премию

Изобретение вакцины от новой коронавирусной инфекции, которой на сегодняшний день заражено почти 36 миллион человек в мире и более миллиона погибло, - это настоящий прорыв в области науки и медицины. И конечно, я очень рад, что этот прорыв обеспечили наши российские ученые. Думаю, что их труд должен быть отмечен всем мировым сообществом.

Леонид Огуль Заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья