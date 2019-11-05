Наука и технологии
Вчера 18:51
Изобретатели создали шахматную доску из "Гарри Поттера"
Цена погружения в детство составляет 149 долларов
Помните первую часть фильма “Гарри Поттер”, где ученики еще играли в шахматы с самодвижущимися фигурами. По всей видимости, основатели стартапа Infivention были безумными поклонниками данной игры, так как новый проект их компании является своеобразным переосмыслением шахмат из мира волшебства и магии.
Прямо сейчас компания занимается сбором средств для создания шахматной доски с искусственным интеллектом и возможностью перемещения фигур на поле без участия человека. При помощи устройства игроки смогут соревноваться как с нейросетью, так и с настоящими людьми по всему миру. Доска будет выпускаться сразу в двух вариантах — Neo и Swap. В первом варианте доступна лишь игра в шахматы за счет стандартного для этой игры размера поля, а владельцы Swap смогут также сыграть на нем еще и в шашки.
На данный момент Infivention собирает средства на площадке Kickstarter, цена досок начинается от 149 долларов.