Изобретен фитнес-трекер из бумаги и карандаша

Эксперты отмечают, что стержень карандаша, в составе которого более 90% графита, способен передавать большое количество энергии в момент письма на бумаге. Таким образом графит используется в фитнес-трекере как чувствительный электрод, тогда как бумага выступает в роли гибкой и надежной базы. Эффективнее всего себя проявили карандаши, которые содержат в себе 93% графита.

Исследователи предполагают, что данное изобретение впоследствии найдет применение в гаджетах для отслеживания температуры тела и уровня глюкозы в крови. Отмечается, что сам механизм фитнес-трекера на базе бумаги и графита может выдавать показания в режиме реального времени.