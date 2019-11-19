Изобретен немаркий унитаз, не нуждающийся в ершике

Ученые предполагают, что их открытие позволит снизить расход воды во время использования туалета практически в 10 раз. На фоне прогноза ВОЗ, согласно которому уже к 2025 году половина жителей Земли будет проживать в районах с дефицитом воды, новое исследование смотрится достаточно своевременным вкладом в решение общемировой проблемы.

”Когда мы нанесли это покрытие на туалет в нашей лаборатории и сбросили на него синтетический аналог отходов человеческой жизнедеятельности, они полностью сползли по стенкам и упали в воду, не оставив никаких следов. Покрытие выдерживает 500 смываний и позволяет примерно в 10 раз снизить расход воды. Для него не нужны какие-либо специальные инструменты и реактивы для восстановления”, — рассказал ведущий автор исследования Цзин Ван.