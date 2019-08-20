Изобретен самолет, который сам себя обеспечивает энергией для полета

По словам издания Aviation Week, планируется, что самолет пройдет сертификацию для малой авиации уже к 2025 году. Примерно в это же время Heart Aerospace планирует развернуть полноценное производство новых летательных аппаратов.

Главной особенностью самолетов от шведской компании является то, что самолеты представляют собой новый тип электрических летательных аппаратов. Так, часть энергии для работы их электромоторов и бортового оборудования вырабатывается непосредственно бортовым генератором на основе газотурбинного двигателя. По мнению экспертов, именно такой тип самолетов обеспечит компромисс между дальностью полета и экологичностью.

По словам Heart Aerospace, их разработкой уже заинтересовались три скандинавских авиаперевозчика — SAS, BRA и Wideroe.