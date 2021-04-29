Изобретено мороженое, замедляющее старение

Оказалось, для этого ей было достаточно заменить всего лишь один из компонентов лакомства. Как пишет The First News, вместо традиционного для производства мороженого молока, девушка использовала пахту. В результате, десерт на основе обезжиренных сливок оказался более полезным для человеческого организма и способным замедлить его старение.