Наука и технологии
Сегодня в 12:01
Изобретено мороженое, замедляющее старение
Его производство не требует каких-то кардинальных изменений в технологическом процессе
В сети появилась информация о свежем открытии, сделанном учёной из Польши. Сотрудница технологического университета Западной Померании Катаржина Школьницка изобрела замедляющее естественный процесс старения организма мороженое.
Оказалось, для этого ей было достаточно заменить всего лишь один из компонентов лакомства. Как пишет The First News, вместо традиционного для производства мороженого молока, девушка использовала пахту. В результате, десерт на основе обезжиренных сливок оказался более полезным для человеческого организма и способным замедлить его старение.
Мороженое на основе пахты получается очень воздушным даже без применения специальных стабилизаторов и эмульгаторов. Это очень хороший легкий десерт, употребление которого не только улучшает самочувствие, но и может уменьшать темпы биологического старения.