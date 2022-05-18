Изобретён дрон из семян клёна

Вес девайса — всего 35 грамм. При этом скорость его вращения вокруг своей оси — 200 оборотов в минуту.

Одним из главных открытий учёных является то, что конструкция дрона позволяет ему обходиться без стабилизирующего микропроцессора. Вместе с тем устройство, как оказалось, способно нести полезную нагрузку. В том числе и небольшую камеру.