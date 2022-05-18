Изобретён дрон из семян клёна

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Изобретён дрон из семян клёнаДа, всё верно — из семян клёна
Учёные из Китая представили свой новый интересный проект — беспилотный летательный аппарат, конструкция которого основана на семенах клёна.
Итоговый компактный дрон может похвастаться относительно долгим временем нахождения в воздухе, а также преодолением значительного расстояния от дерева. Отмечается, что новый беспилотник способен летать почти в два раза дольше аналогов с традиционной четырёхроторной конструкцией.
Вес девайса — всего 35 грамм. При этом скорость его вращения вокруг своей оси — 200 оборотов в минуту.
Одним из главных открытий учёных является то, что конструкция дрона позволяет ему обходиться без стабилизирующего микропроцессора. Вместе с тем устройство, как оказалось, способно нести полезную нагрузку. В том числе и небольшую камеру.