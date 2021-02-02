Изобретён новейший дисплей, изображение на котором можно «увидеть» пальцем

Компания BOE, известная поставками своих дисплеев Huawei и прочим китайским ИТ-гигантам, изобрела нечто новое. У компании появился патент на технологию дисплея, изображение на котором можно «увидеть» пальцами.

На сегодняшний день в мире существуют дисплеи, поддерживающие шрифт Брайля. Но они мало того что дорогие, так ещё и крайне нетехнологичные. Новинка же от BOE обещает «перевернуть игру». Их решение, как сообщает ITHome, будет не только дешевле, но быстрее и более продвинутым, чем любой существующий аналог.

Новый дисплей BOE будет состоять из двух модулей: непосредственно сенсорного дисплея и миниатюрного гаджета, надеваемого на палец. Проводя им над экраном, пользователь будет получать достаточную тактильную отдачу, чтобы понимать, что именно изображено на дисплее. Причём речь идёт не только о тексте, написанном шрифтом Брайля, но и о формах и изображении в целом.