Изобретён новый метод охлаждения, ускоряющий работу электроники в 7 и более раз

Специалисты из Университета Иллинойса и Калифорнийского университета в Беркли покрыли охлаждаемую поверхность слоем специального вещества. Затем они добавили к нему конформное покрытие из меди.

Эксперимент показал, что именно данное решение позволило им добиться максимально близкого расположения поверхностей охлаждаемой и охлаждающей поверхностей без необходимости применения теплопроводных материалов. В том числе и традиционной термопасты.