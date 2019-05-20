Изобретён новый способ изъятия денег из банкоматов Сбербанка

Клиенты Сбербанка начали чаще пользоваться на случаи хищения средств со счетов с помощью банкоматов. О новом способе мошенничества рассказала газета «Коммерсантъ».

Схема оказалась проста. Сначала мошенник начинает на терминале операцию, не вставляя карту, не завершает ее и отходит. Терминал дает на завершение операции 90 секунд, и если в этот период свою карту вставит следующий клиент, то с нее и будут списаны средства по запросу предыдущего.

Этот способ мошенничества появился в 2019 году, во второй половине мая число обращений в полицию по этому поводу резко возросло. Схема стала возможной из-за двух факторов — длительного времени ожидания для завершения операции и возможности выбора платежа до вставки карты и ввода PIN-кода.

В Сбербанке проблемой ситуацию не считают: «Все системы самообслуживания нашего банка надежно защищены. В целях безопасности мы рекомендуем нашим клиентам внимательно ознакомиться с информацией на экране банкомата, а также обратить внимание на наличие поблизости подозрительных лиц. В случае сомнений лучше отказаться от проведения операции и проинформировать банк по телефону 900».