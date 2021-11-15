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Израиль использует Т-90 в качестве мишени

Но, к счастью, на рекламных буклетах
Израильская оборонная компания UVision, известная своими продвинутыми системами маневрирования, выпустила новую художественную визуализацию своих беспилотных дронов-смертников "HERO".
Израиль использует Т-90 в качестве мишени

UVision выпустила рекламные материалы о боевых возможностях HERO, включая изображение основного боевого танка в качестве цели для дрона, который напоминает российский Т-90С производства корпорации "УралВагонЗавод".

Т-90 это российский боевой танк третьего поколения, поступивший на вооружение в 1993 году. Танк представляет собой современную модификацию Т-72Б и вобрал в себя многие особенности Т-80У.

Согласно заявлению компании, семейство высоколетальных боеприпасов HERO было специально разработано для удовлетворения особых требований запуска с воздушной платформы. Обладая низкой акустической, визуальной, радиолокационной и тепловой заметностью и оснащенные мощной боеголовкой для борьбы с дорогостоящими и укрепленными целями, системы могут обнаруживать, отслеживать и поражать скрытые или движущиеся объекты с чрезвычайной точностью.

Источник: Defense Blog
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