Израиль нанёс киберудар по ядерному объекту Ирана

При этом в качестве цели была выбрана электростанция, занимающаяся обслуживанием ядерного объекта в городе Натанз, сообщает израильское радио KAN, ссылаясь на анонимные источники в разведке. В свою очередь пострадавшая сторона называет произошедшее ничем иным, как «актом ядерного терроризма».

По мнению госрадиостанции, за атакой стоят силы «Моссада». Стоит отметить, что в течение последних нескольких недель Иран и Израиль неоднократно вступали в столкновения. Ещё 7 апреля вооружённые силы последней ударили по кораблю Ирана в Красном море.