Наука и технологии
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Израиль нанёс киберудар по ядерному объекту Ирана
Отношения двух стран становятся всё более напряжёнными
В сети появилась информация о свежей атаке Израиля на Иран. Правда, речь идёт не о традиционной атаке с использованием военных, а о кибератаке, нанесённой на на ядерный объект страны.
При этом в качестве цели была выбрана электростанция, занимающаяся обслуживанием ядерного объекта в городе Натанз, сообщает израильское радио KAN, ссылаясь на анонимные источники в разведке. В свою очередь пострадавшая сторона называет произошедшее ничем иным, как «актом ядерного терроризма».
По мнению госрадиостанции, за атакой стоят силы «Моссада». Стоит отметить, что в течение последних нескольких недель Иран и Израиль неоднократно вступали в столкновения. Ещё 7 апреля вооружённые силы последней ударили по кораблю Ирана в Красном море.