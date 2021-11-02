Израиль провел испытания самолетов по сценарию войны с Россией

На мероприятии, к тому же, решались задачи подавления и уничтожения противовоздушной обороны возможного противника, ведения воздушного боя, нанесения ударов по наземным целям. Отмечается, что в мероприятиях поучаствовали свыше 70 истребителей: F-16C Fighting Falcon, Rafale, Mirage 2000 и Typhoon.



В одном из эпизодов испытаний использование датчиков F-35 Lightning II позволило F-16C Fighting Falcon уничтожить 17 из 19 вражеских истребителей.



В сентябре американская военно-промышленная корпорация сообщила о поставке 700 единиц F-35 Lightning II всех вариантов.



В октябре 2020 года F-35 Lightning II, благодаря малозаметности и оснащению разнообразными датчиками в отчете корпорации RAND, назывался единственным самолетом, подходящим для первоначального контакта с российскими войсками в случае возможного конфликта в Европе.