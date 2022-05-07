Израиль создал нового боевого робота

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Израиль создал нового боевого роботаНа колёсном шасси
Один из пользователей Twitter из Израиля заметил незнакомого ему военного беспилотного робота. Издание Defence Blog рассказало, что это за машина.
Сообщается, что была замечена боевая беспилотная машина BLR Mk2 на колёсном шасси с формулой 6х6. При управлении роботом оператор может удалённо изменять дорожный просвет, регулировать жёсткость подвески.
Боевой робот получил необитаемый модуль с автоматической пушкой калибра 30 мм и крупнокалиберный пулемёт.