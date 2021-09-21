Израиль создал военный беспилотный автомобиль с пулемётом и разведывательными системами

Новинка представляет из себя автомобиль, способный поддержать пехоту на самых разных этапах боя: от перевозки боеприпасов и различного необходимого оборудования, до эвакуации раненых, передаёт Interesting Ingeneering.

Разработкой устройства занимались инженеры компании Israel Aerospace Industries (IAI). По их словам, грузоподъёмность автомобиля — 1,3 тонны, а одними из ключевых особенностей транспорту являются способность работать с выключенным двигателем и набор оборудования для разведки.