Израильская армия защитит объекты военного хранения при помощи ИИ

Как стало известно, в командовании ЦАХАЛ восприняли это как очень тревожный сигнал. Более того, руководители армии обороны Израиля получили приказ провести технологические реформы в сфере безопасности военных баз.

Они займутся разработкой всеобъемлющей доктрины использования передовых и разнообразных технологий, в том числе искусственного интеллекта. И всё это в рамках свежей инициативы.

Сообщается, что ИИ будет отвечать за распознавание лиц, классификацию, хранение данных и системы раннего оповещения. Возможно, в дальнейшем специалиста ЦАХАЛ найдут ему и иное применение.

На данный момент точные сроки исполнения задачи не названы. Но учитывая их срочность, случится это явно скоро.