Израильская армия защитит объекты военного хранения при помощи ИИ

Израильская армия защитит объекты военного хранения при помощи ИИИ всё из-за печального опыта накануне
Не так давно произошёл инцидент с проникновением на базу «Цнобар» на Голанских высотах. Тогда злоумышленники украли оружие и боеприпасы.
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Как стало известно, в командовании ЦАХАЛ восприняли это как очень тревожный сигнал. Более того, руководители армии обороны Израиля получили приказ провести технологические реформы в сфере безопасности военных баз.
Они займутся разработкой всеобъемлющей доктрины использования передовых и разнообразных технологий, в том числе искусственного интеллекта. И всё это в рамках свежей инициативы.
Сообщается, что ИИ будет отвечать за распознавание лиц, классификацию, хранение данных и системы раннего оповещения. Возможно, в дальнейшем специалиста ЦАХАЛ найдут ему и иное применение.
На данный момент точные сроки исполнения задачи не названы. Но учитывая их срочность, случится это явно скоро.