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Наука и технологии
Опубликовано 06 мая 2024, 18:45
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Израильская компания предложила хранить энергию солнца под водой

КПД составит 70%
Израильская компания BaroMar предложила инновационный способ хранения энергии солнца под водой. Компания предлагает использовать давление воды для хранения сжатого воздуха. Это позволит накапливать электроэнергию, полученную от солнечных батарей, для использования в пасмурные дни и зимой.
Израильская компания предложила хранить энергию солнца под водой

© Ferra.ru

Технология обещает быть дешевле, чем традиционные системы хранения энергии. Компания планирует построить пилотный проект на Кипре. Для хранения сжатого воздуха предлагается использовать специальные резервуары из бетона и стали, которые будут располагаться на глубине от 200 до 700 метров у морского берега.

Во время избытка электроэнергии с помощью компрессоров воздух будет закачиваться в эти резервуары, вытесняя из них воду. Накопленная энергия может быть использована позже, когда солнца мало. Для этого сжатый воздух будет подаваться наверх, где он будет вращать турбины и вырабатывать электричество. По словам разработчиков, КПД системы составит около 70%.

Компания считает, что ее технология будет дешевле других способов хранения энергии за счет использования простых и дешевых резервуаров, а также минимальных затрат на обслуживание.

В настоящее время ведется разработка пилотного проекта на Кипре. Он позволит оценить эффективность и надежность новой технологии хранения энергии.

Израильская компания предложила хранить энергию солнца под водой
© BaroMar